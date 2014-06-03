لوس كاسال عاشقة أبدية على مسرح محمد الخامس

شهد مسرح محمد الخامس حفلاً استثنائياً لمطربة استثنائية من زمن الحبّ، تُدعى Luz casal ، واسمها يعني "الضوء". وهي إسبانية اختارت الغناء الرومانسي والتعبير الجسدي الفني الراقي، فأضاءت بحضورها الطاغي وأغنية "Piensa en mi" المسرح، وغنت أشهر أغنياتها "فكر في".

استمتع جمهورها بطربها، أي "عام من الحب"Un ano de amor" المميّز الذي استقطب عشاقها بغزارة، و كانت ليلة الرومانسيّة و التألق، حيث عانقت فيها المطربة الإسبانية الجمهور بلغة عربية قائلة: "أتشرّف بوجودي في الحفل". وكان لقاؤها مع الجمهور لقاء حب وعشق متبادل، أعاد عشاقها إلى أيّام الفن الخالد. كما حيت النساء بصفة خاصّة، وطلبت منهنّ الصراخ لتأكيد حضورهن، وأهدت إليهنّ أغنية "لا شيء سأخسره".

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