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سيف بن زايد يهنّئ ضابطاً من شرطة أبوظبي فاز بـ «شاعر المليون»

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سيف بن زايد يهنّئ ضابطاً من شرطة أبوظبي فاز بـ «شاعر المليون» سيف بن زايد يهنّئ ضابطاً من شرطة أبوظبي فاز بـ «شاعر المليون»

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الملازم أول سيف سالم المنصوري من منتسبي شرطة أبوظبي لفوزه ببيرق الشعر ولقب «شاعر المليون» للموسم السادس من مسابقة الشعر (2013 ـ 2014). وأثنى سموه خلال لقائه في مكتبه أمس، على الشاعر المنصوري مدير فرع الإمداد والحركة في قسم الطوارئ والسلامة العامة بالمنطقة الغربية لجهوده وأدائه وعطائه الشعري المتفرد والذي اختتم بتتويجه بالفوز في المراكز المتقدمة الأولى للمسابقة الشعرية.

من جانبه، أعرب المنصوري عن تقديره وشكره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر لجميع العاملين في وزارة الداخلية، وتشجيعه دوماً على التميّز في جميع المجالات والصعد، منها نظم الشعر الذي يحفظ التقاليد العربية الأصيلة ويعزز ويحافظ على المكتسبات الوطنية.

حضر اللقاء، الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، واللواء أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير سكرتارية مكتب سمو الوزير.

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