مكتوم بن محمد يعزي بوفاة عبدالسلام رفيع

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم عبد السلام رفيع إلى أنجال الفقيد محمد وفهد رفيع في منزل الفقيد بمنطقة أم سقيم في دبي أمس. وعبر سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى نجلي وذوي الفقيد سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي أحمد حميد الطاير ومعالي الفريق مصبح راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واللواء خبير خميس مطر المزينة قائد عام شرطة دبي وعبد الغفار حسين رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وعارف الشيخ وحشد من الشخصيات، قدموا التعازي إلى أنجال الفقيد.