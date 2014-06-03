الأرصاد : موجة حارة لمدة يومين بسبب رياح جنوبية شرقية..وانخفاض الحرارة بدءًا من الخميس

قالت الهيئة العامة للإرصاد الجوية إن السبب فى هذه الموجة شديدة الحرارة هو تأثر البلاد برياح جنوبية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية تتزامن معها رياح جنوبية قادمة من الصحراء الغربية وكلتا المنطقتين شديدتى الحرارة خلال هذا الوقت من العام.

وأضافت – فى بيان لها اليوم – إن هذا بدوره يؤدى إلى الارتفاع الملحوظ والمؤقت فى درجات الحرارة اليوم وغدا الأربعاء على أن يتقدم مرتفع العروض الوسطى برياحة الشمالية الغربية القادمة من جنوب شرق أوروبا إعتبارا من يوم الخميس مما يؤدى إلى إنكسار هذه الموجة بإنخفاض متوقع فى درجات الحرارة يتراوح من 11 إلى 12 درجة مئوية يصاحب ذلك بالطبع نشاط للرياح نتيجة لدخول الهواء البارد .ِ

أ ش أ