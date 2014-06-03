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تنفيذ 51 قرار إداري وإزالة تعديات على أملاك الدولة في سوهاج‎

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تنفيذ 51 قرار إداري وإزالة تعديات على أملاك الدولة في سوهاج‎ تنفيذ 51 قرار إداري وإزالة تعديات على أملاك الدولة في سوهاج‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ 51 قرار إداري بدائرة المديرية ، ففي مركز شرطة المراغة تم إزالة 21 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2225 أدارى المركز لسنة 2014 ، وفي مركز شرطة جرجا تم إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2069 أدارى المركز لسنة 2014.

كما تمت إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في مركز شرطة أخميم  ، و2 قرار تعدي على أملاك الدولة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1603 أدارى المركز لسنة 2014.

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