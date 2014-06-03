إصابة عامل بطلق ناري بسبب النزاع على قطعة أرض بسوهاج‎

أصيب عامل بطلق ناري في مشاجرة بسبب النزاع علي قطعة أرض بمركز دار السلام.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى اخطار من مركز شرطة دار السلام ، يفيد بوصول خلف أحمد دياب -65 سنة- عامل ، يقيم بناحية سالم قبلي دائرة المركز ، إلى المستشفى المركزي مصاب بطلق ناري فتحة دخول وخروج بالكتف الأيمن وتم تحويله لمستشفي سوهاج العام.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم حمادة م بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته نتج عنه إصابته بسبب نزاع على قطعة أرض.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط المتهم والسلاح المستخدم ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40 أحوال المركز ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف.