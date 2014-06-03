استئناف محاكمة نجل مرسي بتهمة تعاطي الحشيش اليوم

تستأنف محكمة جنايات بنها، الثلاثاء، محاكمة عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي بتهمة «تعاطي الحشيش»، وكانت المحكمة أجلتها الجلسة السابقة لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين، لمناقشته في مدى تأثير التدخين السلبي على أخذ العينة مع استمرار إخلاء سبيل المتهمين اللذين يحاكمان بتهمة تعاطي المخدرات بناء على طلب دفاعهما.

عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار عبدالرحمن حماد، وفرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول المحكمة بوسط بنها بمشاركة ضباط وأفراد البحث الجنائي والأمن المركزي تحسبًا لأي تظاهرة لأعضاء الإخوان.

ودفع المحامون عبد الحكيم الديب ومحمد أبو ليلة وعواطف سعد ببطلان الواقعة والتحريات وقالوا إن الواقعة باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام، كما أكدوا بطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، وإن صحت نتيجتها مع عدم التسليم بها فقد يكون أثر على المتهمين التدخين السلبي من جراء حجزهما بقسم الشرطة لمدة 24 ساعة قبل أخذ العينة، وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على أخذ العينة.