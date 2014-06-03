بدء انتخابات الرئاسة السورية اليوم.. و«الأسد» مرشح بعد 3 سنوات من الدماء

يتوجه الناخبون السوريون إلى مراكز الاقتراع، الثلاثاء، في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية للتصويت من اجل اختيار رئيس وسط حرب دائرة أسفرت عن مقتل أكثر من 162 ألف شخص.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الــ 7 صباحًا، وفق التوقيت المحلي، وتغلق في الساعة الـ 7 مساء.

ويحق لما يقدر بنحو 15.8 مليون سوري التصويت في 9601 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وفقا للأرقام الرسمية.

ولكن من غير المرجح أن يقوم كل الناخبين المسجلين بالإدلاء بأصواتهم.

فوفقا للمنظمات التابعة للأمم المتحدة، فإن الصراع أدى إلى تشريد أكثر من 40 في المئة من سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل اندلاع الحرب في سورية 22.4 مليون نسمة.

وسيجري التصويت فقط في المناطق التي تسيطر عليها قوات الرئيس بشار الأسد، في حين أن المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة، وخصوصًا في شمال وشرق البلاد، فإنه لن يكون هناك مراكز اقتراع.

ومن المتوقع أن يفوز الأسد، 48 عامًا، بفترة ولاية ثالثة مدتها سبع سنوات.. ويخوض السباق أمام الأسد سياسيان غير معروفين هما حسن النوري وماهر حجار.

ووصفت المعارضة منافسيه بأنهما «دميتان» طلب منهما النظام أن يكونا «ممثلين في هذه الانتخابات المخزية».

وطالبت المعارضة وحلفاؤها الغربيون مرارًا وتكرارًا الأسد بالتنحي كخطوة أولى نحو إنهاء الحرب الأهلية التي بدأت في عام 2011.

وسمح للمغتربين السوريين بالتصويت الأسبوع الماضي في بعض البلدان مثل لبنان والأردن واليمن والسودان. وهناك عدد من البلدان الأخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا و دول الخليج - لم تسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها، واصفة إياها بالخدعة.

وربما يجري مد فترة التصويت في مراكز الاقتراع، وفقا لما جاء على لسان مصدر في وزارة الداخلية السورية.

وأضاف المصدر: «كل هذا يتوقف على الإقبال .. سيشهد السوريون احتفالا بالديمقراطية».