اللجنة التنفيذية لمتابعة تشغيل المستشفيات الجامعية الجديدة تعقد اجتماعها

عقدت اللجنة التنفيذية لمتابعة تشغيل المستشفيات الجامعية الجديدة اجتماعها الخامس امس الاول برئاسة الدكتور أحمد بن محمد السيف نائب وزير التعليم العالي رئيس اللجنة، وبحضور وكلاء الجامعات المعنيين وعدد من عمداء كليات الطب والمشرفين على مكتب تشغيل المستشفيات الجامعية وذلك لمناقشة إعداد الجامعات المبكر لتشغيل تلك المستشفيات وفق أعلى المواصفات العالمية التي تدعم التعليم الصحي والبحث العلمي وتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين والمواطنات.

وقد تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن البرنامج التدريبي الذي نظمته هذه اللجنة بالتعاون مع (مايوكلينيك) في مدينة روشيستر في الولايات المتحدة الأمريكية خلال المدة من 28 جمادى الآخرة إلى 2 رجب 1435ه بحضور واحد وعشرين من قيادات المستشفيات الجامعية الجديدة، وقد كان عنوان البرنامج التدريبي (دورة قيادة الرعاية الصحية)، وقد تضمن البرنامج التدريبي:

* الأساليب الإدارية لتحقيق التميز في مايوكلينيك.

* تجربة المريض: نموذج رعاية مايوكلينيك للمريض.

* مركز التميز في القلب والأوعية الدموية (الهيكل التنظيمي، الموظفين).

* مرافق مايوكلينيك: منهج التصميم.

* مساحة العيادة، مساحة المستشفى.

* تقنية المعلومات بمايوكلينيك.

* أكاديمية مايوكلينيك للجودة.

* الطب التجديدي.

* مركز المحاكاة الطبية.

كما اطلع المتدربون على المرافق والعيادات والمختبرات التابعة لمايوكلينيك.

وفي إطار هذا الاجتماع تمت مناقشة ابتعاث مرشحي الجامعات للتدريب خارج المملكة وذلك تمهيدا لتأهيلهم وعودتهم إلى العمل في المستشفيات الجامعية الجديدة وتذليل الصعوبات التي تعيق بعض الجامعات في هذا الشأن.

كما تم في هذا الاجتماع دراسة اقتراح عقد ورشة عمل لدراسة تمويل وتشغيل المستشفيات الجامعية الجديدة بحضور عدد من المختصين، وتهدف إلى تحديد النموذج المناسب لتشغيل المستشفيات الجامعية الجديدة واقتراح المصادر المالية الكفيلة لضمان جودة الخدمات الصحية، واقتراح الميزانية التشغيلية حسب عدد الأسرة ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وتم في هذا الاجتماع دراسة نظم المعلومات الصحية في المستشفيات الجامعية وأهمية سعي الجامعات نحو تطوير نظم المعلومات في مستشفياتها الجامعية والإفادة من التطور التقني الحديث في الملفات الرقمية وتعضيد التواصل بين تلك المستشفيات في هذا الشأن.