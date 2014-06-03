مجسمات وخرائط تنقل عشاق عروس البحر الأحمر نحو تنمية المستقبل

ينطلق اليوم الثلاثاء المعرض المتنقل لمشاريع محافظة جدة في نسخته الثالثة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ويستمر على مدار خمسة أسابيع متنقلاً بين 3 مراكز تجارية بالمحافظة بمشاركة 18 جهة حكومية بهدف عرض النقلة الحضارية التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية والتي مرت بنقلة تنموية وقفزة كبيرة.

وراعى المعرض في نسخته لهذا العام عنصر التجديد والتنوع من خلال عرض الصور والمجسمات والمعلومات ونقل الجمهور بصورة حية إلى المشاريع التي نفذت والتي يتم تنفيذها من قبل كافة الإدارات العاملة في المحافظة ليتم الإطلاع على الحراك التنموي الذي تشهده في كافة المجالات البلدية والتعليمية والاقتصادية والصحية والاجتماعية واستشراف النهضة التنموية الكبيرة التي تعيشها عروس البحر الأحمر عبر هذا المعرض الذي يعتبر المرآة العاكسة لكافة المشاريع التي تشهدها محافظة جدة.

وحققت فكرة المعرض التي بدأ تنفيذها عام 1433ه نجاحاً كبيراً مما جعله يقام سنوياً ويتم تحديث مشاريعه تبعاً لمراحل تنفيذها ليكون المواطن على صلة بما يتم في مدينته من أعمال تهدف إلى خدمته في كل مناحي الحياة الخدمية والصحية والتعليمية والبيئية والتنموية والذي يبرز ما شهدته المحافظة خلال السنوات الماضية من نمو متلاحق خصوصاً في البنية التحتية والمرافق العامة ، بعد أن تحولت العروس إلى ورشة عمل كبيرة على مدار السنوات الماضية، حيث انتهى جانب كبير منها ولازالت هناك العديد من المشاريع التي ستعتمد لكل قطاع، وهناك مشاريع أخرى سيتم الانتهاء منها مع نهاية هذا العام إن شاء الله.

ويتسم المعرض الذي أمضت محافظة جدة أكثر من ستة أشهر في التنسيق مع الجهات الحكومية للتأكد من اكتمال مشاركاتها والحصول على مشاريع كل جهة والمجسمات والخرائط الرقمية ومختلف العروض لتلك المشاريع للرقي بمكانة المعرض الذي يظهر لمرتادي عروس البحر الأحمر الواجهة التنموية والحضارية التي تشهدها العروس بعد تنفيذ باكورة هذه المشاريع التي أنفقت عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل مواكبة النهضة والتطور