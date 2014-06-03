أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جامعة الطائف توقع اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي بشيكاغو الأمريكية

Google+ Print
جامعة الطائف توقع اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي بشيكاغو الأمريكية جامعة الطائف توقع اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي بشيكاغو الأمريكية

    وقعت كلية الطب ممثلاً عن جامعة الطائف اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي الأمريكية، وشملت الاتفاقية المجالات الأكاديمية، البحثية والطبية وقد حضر التوقيع مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله باناجه ووكلاء الجامعة ووقعها عن جانب كلية الطب عميد الكلية الدكتور عدنان السليماني وعن الجانب الأمريكي كل من مدير قسم التعليم الطبي في جامعة الينوي ورئيس المؤسسة الدولية للأبحاث الطبية في جامعة الينوي.

من جانبه أكد عميد كلية الطب بجامعة الطائف د. عدنان السليماني أن كلية الطب تسعى إلى تأسيس شراكة في مجال التعليم الطبي مع بعض الجامعات العالمية المرموقة ومن ضمنها جامعة الينوي. وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأسيس برنامج للماجستير في تعليم المهن الصحية وتقديم خبرات جامعة الينوي في مجال التعليم الطبي إلى كلية الطب وأيضاً التدريب السريري لعدد من خريجي كلية الطب وبشكل دوري وتضمنت الاتفاقية الاستفادة من مهارات وأساليب القيادة الأكاديمية في جامعة الينوي ونقلها إلى كلية الطب وأيضاً إقامة مركز متخصص للمهارات السريرية بجامعة الطائف لتدريب طلبة الطب.

الجدير ذكره أن جامعة الينوي تضم مؤسسة دولية لتطوير التعليم الطبي والأبحاث الطبية (فايمر) وقد تم في هذه الاتفاقية زيادة أواصر التعاون مع هذه المؤسسة من خلال تطوير المناهج الطبية في كلية الطب وإقامة مشاريع بحثية طبية مشتركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية