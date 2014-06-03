جامعة الطائف توقع اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي بشيكاغو الأمريكية

وقعت كلية الطب ممثلاً عن جامعة الطائف اتفاقية تعاون ثنائي مع جامعة الينوي الأمريكية، وشملت الاتفاقية المجالات الأكاديمية، البحثية والطبية وقد حضر التوقيع مدير جامعة الطائف الدكتور عبدالإله باناجه ووكلاء الجامعة ووقعها عن جانب كلية الطب عميد الكلية الدكتور عدنان السليماني وعن الجانب الأمريكي كل من مدير قسم التعليم الطبي في جامعة الينوي ورئيس المؤسسة الدولية للأبحاث الطبية في جامعة الينوي.

من جانبه أكد عميد كلية الطب بجامعة الطائف د. عدنان السليماني أن كلية الطب تسعى إلى تأسيس شراكة في مجال التعليم الطبي مع بعض الجامعات العالمية المرموقة ومن ضمنها جامعة الينوي. وأضاف أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تأسيس برنامج للماجستير في تعليم المهن الصحية وتقديم خبرات جامعة الينوي في مجال التعليم الطبي إلى كلية الطب وأيضاً التدريب السريري لعدد من خريجي كلية الطب وبشكل دوري وتضمنت الاتفاقية الاستفادة من مهارات وأساليب القيادة الأكاديمية في جامعة الينوي ونقلها إلى كلية الطب وأيضاً إقامة مركز متخصص للمهارات السريرية بجامعة الطائف لتدريب طلبة الطب.

الجدير ذكره أن جامعة الينوي تضم مؤسسة دولية لتطوير التعليم الطبي والأبحاث الطبية (فايمر) وقد تم في هذه الاتفاقية زيادة أواصر التعاون مع هذه المؤسسة من خلال تطوير المناهج الطبية في كلية الطب وإقامة مشاريع بحثية طبية مشتركة.