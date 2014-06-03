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«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة للجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية

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    أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي اليوم نتائج اختبار القدرات العامة للجامعيين وكفايات اللغة الإنجليزية، وذلك عبر موقعه على الانترنتwww.qiyas.org .وأوضح المركز أن اختبار القدرات العامة للجامعيين استفاد منه المتقدمون على الدراسات العليا، وعلى البرامج العسكرية بعد المرحلة الجامعية مثل كلية الملك فهد الأمنية، وأيضاً المتقدمين على البعثات الخارجية للدراسات العليا، أما اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP) فيستفيد منه المتقدمون لأقسام اللغة الإنجليزية، وبرامج الدراسات العليا، وبعض الكليات العسكرية، والوظائف في القطاعات المختلفة، مشيراً ألى أن الاختبارات عقدت خلال الفترة من 28 جمادى الآخرة 1435ه وحتى 4 رجب 1435ه، في (31) مقراً للطلاب و(23) مقراً للطالبات، موزعة على جميع مدن ومناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال، ويجيب عن الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال على الرقم 4909090-011 للمتقدمين، وللمتقدمات على الرقم 920001170 من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline، إضافة إلى البريد الإلكتروني Faq@qiyas.org أو عن طريق موقع المركز www.qiyas.org.

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