إغلاق 126 محلاً ومصادرة 46 كجم مواد غذائية فاسدة.. غرب الدمام

أغلقت بلدية غرب الدمام 126 محلاً تجارياً، وصادرت 46120 ألف كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة، خلال جولات ميدانية مفاجئة شملت عددا من الأحياء خلال الأشهر ال6 الماضية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فارس العريج، أن البلدية نفذت خلال ال6 أشهر حملات وجولات ميدانية "مفاجئة" ومكثفة على المطاعم والأسواق، بعد أن قامت بعمل مسح شامل، بهدف تصحيح أوضاعها، نتج عنها إغلاق 126 محلاً تجارياً، وتحرير295 مخالفة، تنوعت بين عدم وجود رخصة مهنية ومزاولة النشاط، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفة نشاط المزاولة، ومصادرة 46120 كيلو غراماً من المواد الغذائية، وكذلك 27،993 لترا من المشروبات، وإصدار غرامات مالية بحق الجهات المخالفة بلغت قرابة نصف مليون ريال.

وأكد العريج أنه تم تنفيذ أكثر من 4408 زيارات ميدانية على المحال التجارية، و155 جولة شملت 75 محطة وقود، شارك فيها مجموعة من المشرفين والمراقبين، مشيراً إلى أن الحملات ستستمر بشكل مفاجئ، لتصحيح أوضاع جميع المنشآت المخالفة.

وذكر العريج أنه تم إصدار 771 رخصة محل جديدة، فيما تم تجديد 60 رخصة أخرى في نفس الفترة، لافتاً إلى أنه تم إرسال 389 عينة للمختبر للكشف عنها.

ولفت الى أن هناك حملات مجدولة على الأحياء التي تقع ضمن نطاق البلدية، لرفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر، وتوجيه إنذارات، مبيناً أنه تم التأكيد على جميع المحال المخالفة بضرورة تأمين حاويات للنظافة للمباني والمحال، مبيناً أن برنامج نظافة الأحياء مجدول ويشمل جميع أحياء غرب الدمام الخاصة بالبلدية.