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اعتماد خطة صحية لتقديم أفضل الخدمات لزوار الطائف خلال صيف هذا العام

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    تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة القاضية بتقديم افضل الخدمات لزوار الطائف الكرام خلال صيف هذا العام 1435، وكذلك المتابعة الشخصية من محافظ الطائف فهد بن عبدالعزيز بن معمر اعتمد مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي خطة الصيف لهذا العام..

اكد بذلك مدير ادارة الطوارئ والازمات المشرف على تنفيذ الخطة الميدانية سعيد الزهراني مشيراً إلى أن الخطة التي سيتم البدء فيها اعتبارا من 10 من الشهر الجاري وتستمر حتى نهاية شوال القادم، تشتمل على رفع الجاهزية في كافة المستشفيات وبالذات اقسام الطوارئ، وخصوصا المستشفيات الطرفية الواقعة على الطرقات المختلفة، وتشغيل المراكز الصحية في كل من العطيف، المطار، السيل الكبير، الهدا، الشفاء على مدار الساعة، وتشغيل مركز صحي السر على طريق الجنوب من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، ويراعى في ذلك دوام شهر رمضان المبارك، واستمرار المركز الصحي في الفيصلية، والمركز الصحي في وسط المدينة  في العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل، ويراعى في ذلك دوام رمضان، وتجهيز فرق طبية في جميع المستشفيات الحكومية والاهلية والمراكز المناوبة على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ، وذلك بمعدل فرقتين طبيتين متحركتين في المستشفيات الكبيرة وهي الملك عبدالعزيز، الملك فيصل، مستشفى الاطفال، مستشفى الصدرية، مستشفى النفسية، وفرقة طبية في جميع المستشفيات الطرفية، على ان يتم زيادة العدد في حالة الحاجة من خلال الاستدعاء للاطباء والممارسين الصحيين والسائقين، وتوفير كميات من الدم ومشتقاته في كافة بنوك الدم تحسبا لأي طارئ، وتنفيذ حملات صحية توعوية في مواقع مختارة سواء الاسواق او المتنزهات او الحدائق العامة.

واشار الزهراني: إلى أن الخطة اشتملت على المهام المطلوبة من كل  ادارة حتى يتم  تنفيذ الخطة بالشكل المطلوب.

ونوه الزهراني انه تم التركيز في الخطة على توفير الخدمات العلاجية في المواقع السياحية المهمة مثل الهدا، والشفا وعلى الطرقات التي يسلكها زوار الطائف الكرام او المعتمرون في طريقهم الى مكة المكة او اثناء العودة موضحا ان الخدمات العلاجية والاسعافية تقدم على طريق الرياض من خلال مستشفيات ظلم، المويه، العطيف، ومركز صحي المطار، وعلى طريق السيل من خلال مركز صحي السيل، وطريق الهدا - مكة من خلال مركز صحي الهدا، وعلى طريق الجنوب من خلال مستشفى قيا بالحارث، والطريق السياحي من خلال مستشفيات السحن بني سعد، ميسان، القريع بني مالك، اضافة الى المستشفيات الطرفية الاخرى الموجودة في رنية، تربة، الخرمة.

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