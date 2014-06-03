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أمانة القصيم تكافح (نواقل الأمراض) في الحدائق والأحياء السكنية

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أمانة القصيم تكافح (نواقل الأمراض) في الحدائق والأحياء السكنية أمانة القصيم تكافح (نواقل الأمراض) في الحدائق والأحياء السكنية
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من اعمال المكافحة

بريدة - ملفي الحربي

    تعمل أمانة منطقة القصيم على برامج لمكافحة نواقل الأمراض خلال فترة الصيف بشكل مكثف وكشف مدير عام صحة البيئة الدكتور منصور المشيطي أن البرامج تستهدف السيطرة على نواقل الأمراض في المستنقعات والحدائق والأماكن العامة والأحياء السكنية عبر عدة اتجاهات عملية موضحا أن هناك فرقاً مخصصة للأحياء السكنية ودورات المياه العامة وحاويات النفايات، كما خصصت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة القصيم فرق ميدانية لرش المستنقعات وبرك المياه وبحيرات تجميع السيول مبيناً أن هناك أعمالا لمكافحة نواقل الأمراض من الحيوانات السائبة وذلك بوضع الطعوم المسمومة وتوزيع الطعوم على من يرغب من المواطنين لمكافحة الحيوانات والقوارض في المنازل والمساكن.

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