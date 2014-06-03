محافظ ينبع يؤكد توطين الوظائف

وجه محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم الجهات ذات العلاقة بأهمية توطين الوظائف مؤكدا على أهمية أن يجد المواطن فرصة عمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محافظ ينبع بحضور الجهات ذات العلاقة (شرطة ينبع، بلدية ينبع، دوريات الأمن، مرور ينبع، مكتب العمل، فرع وزارة التجارة والصناعة، لجنة السعودة) حيث ناقش الاجتماع العديد من المواضيع من بينها الآلية التي سوف يتم أتباعها خلال تطبيق السعوده على سائقي شاحنات نقل السيارات حيث طالب المجتمعون بإحضار مندوبي الشركات العاملة في مجال سحب السيارات في المحافظة لأخذ إقرارات عليهم بعدم التواجد في مكان السعوديين وتأمين موقعين من قبل بلدية ينبع مجهز بلوحات إرشادية للسائقين السعوديين فقط وإعطاء مهلة يومين لجميع سائقي الشاحنات من المقيمين موضحين العقوبات التي ستطبق في حالة مخالفتهم ذلك بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالإضافة لمساندة الجهات الأمنية بضبط المخالفات وإحالتها للجنة السعودة.

كما تناول الاجتماع عددًا من الجوانب المتعلقة بتطبيق البرنامج من خلال مناقشة الجهات ذات العلاقة كما تضمن الاجتماع أيضا الاشادة بالجهود التي تبذلها لجنة السعوده بالمحافظة وما حققته تلك الجهود من سعودة العديد من الأنشطة بالكامل كسوق الخصار وسوق الأسماك المركزي.

وفي ختام الاجتماع شكر محافظ ينبع الجميع متمنيا لهم تحقيق كل سبل النجاح بمواصلة دعم أعمال لجنة السعودة بالمحافظة مما يمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه في ايجاد افضل الفرص الوظيفية لابناء المحافظة والمراكز التابعة لها.