ترقية الصقعبي لرتبة عميد

القصيم - فهد اللويحق

صدر الأمر السامي بترقية العقيد عبدالعزيز بن عبدالرحمن الصقعبي مساعد مدير جوازات القصيم للشؤون الإدارية إلى رتبة عميد. وقد قلد مدير جوازات منطقة القصيم العميد محمد الشهري العميد الصقعبي رتبته الجديدة. وقد عبر العميد الصقعبي عن شكره لولاة الأمر على هذه الثقة الكريمة ولمدير عام الجوازات. سائلاً المولى عز وجل أن تكون هذه الثقة الكريمة حافزاً لبذل المزيد من الإنجاز والعطاء.