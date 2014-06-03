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ناجح إبراهيم: على الإخوان عدم “الاعتصام في الزمان” .. وعلى السيسي أن يبدأ بــ ” المصالحة “

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ناجح إبراهيم: على الإخوان عدم “الاعتصام في الزمان” .. وعلى السيسي أن يبدأ بــ ” المصالحة “ ناجح إبراهيم: على الإخوان عدم “الاعتصام في الزمان” .. وعلى السيسي أن يبدأ بــ ” المصالحة “

 

دعا الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، أعضاء الإخوان إلى ما أسماه “عدم الاعتصام في الزمان”، وطالبهم بالتخلي عن مطلب عودة مرسي.

كما طلب إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية له على فضائية ” التحرير ” :” أن يتقدم في ملف المصالحة وذلك بالإفراج عن الطلاب المقبوض عليهم ولم يرتكبوا جرم” ، مؤكدًا :” أن عهود الحكم تبدأ دائما بالمصالحة” .

وأكد إبراهيم أنه لم يتصل بقيادات الإخوان لدعوتهم لبدء عملية مصالحة، ولكنه طالب الجماعة بالتعامل بواقعية، وقبول شرعية جديدة بعد انتخاب المشير السيسي، وعدم تعطيل .

وأضاف إبراهيم :” أن المصالحات لا تتم بين طرفين متحابين ولكن بالضرورة بين متحاربين ” .

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