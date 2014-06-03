ضبط عاطل بحيازته بندقية الية وسيارة واجهزة الكترونية مبلغ بسرقتها بسوهاج‎

تمكنت وحدة مباحث مركز سوهاج من ضبط المتهم محمد حامد على يوسف سن 24 عاطل ومقيم المحامده البحرية مركز سوهاج .. وبحوزته بندقيه اليه عيار 7.62×39م تحمل رقم 28038313 وكذا خزينه وعدد “5″ طلقات من ذات العيار وعدد “2″ سلاح ابيض ومبلغ مالى 310 جنيه .

كما تم ضبط السيارة رقم س ن ع 716 ماركة النترا 2010 كحلى اللون تحمل شاسيه رقم 818149 وبالكشف عنها تبين انها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 23199 جنح قسم النزهه القاهرة لسنة 2013م عن بلاغ من رزق عبده رزق الله – مقيم دائرة القسم وبالكشف عن الرخصة الخاصة بالسيارة تبين أنها مزوره باسم شخص أخر يدعى ايوب محمد محمد راضى كما عثر على الاتى ( شاشة كمبيوتر HP + شاشة تليفزيون LED ماركة توشيبا + تليفزيون ناشونال + عدد “2″ سماعة تضخيم صوت وعدد “1″ ريسيفر) .

وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بسرقه المضبوطات من أماكن متفرقة – جارى الاستعلام عنها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3082 اداري مركز سوهاج لسنة 2014م