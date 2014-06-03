ضبط عدد”23840″ زجاجة عصير وسكر ومواد خام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في سوهاج‎

فـي إطار خطة العمل بمديرية امن سوهاج لمكافحة الجرائم التموينية وتكثيف الجهـود لضبط حالات الغش التجاري وتحقيق أقصى رقابة علي الأنشطة الصناعية والتجارية

> وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو أحمد إسماعيل الصغير علي سن 33 صاحب مصنع عصير كائن بدائرة قسم الكوثر – ويقيم دائرة مركز دار السلام بإدارة مصنع بدون ترخيص وإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتجميع زجاجات العصائر المنتهية الصلاحية والفارغة والمرتجعات التابعة لشركات أخري مستخدماً أدوات يدوية غير مطابقة للشروط الصحية ثم إعادة تعبئتها مرة أخري ووضع علامات تجارية وهمية وموقع جغرافـي وهمـي بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فـي هذا الشأن محققاً من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة .

و عقب تقنين الإجراءات قامت مأموريـة من ضباط إدارة مباحث التموين وإدارة البحث الجنائي بالتنسيق وتفتيش الأغذية بسوهاج إستهدفت المذكور حيث تم ضبطه وبحيازته الآتي :-

> عدد “2400 ” زجاجة مانجو – عدد “1440″ زجاجة جوافه

> عدد”684″ كجم لب مانجو طبيعي – عدد”3″ كجم كافينا جوافة ومانجو أبيض

> عدد”9″ أناتو لون غذائي – عدد”50″ كجم سكر

> عدد”75″ كجم حمض ستريك – عدد”20000″ زجاجة فارغة بغطاء

> عدد “1500 ” كرتونه فارغة – عدد “2″ أسطوانات كبيرة الحجم

> بإجمالي عدد”23840″ زجاجة عصير – عدد”841 ” كجم لب مانجو وسكر ومواد خام – عدد “1500 ” كرتونه فارغة – عدد”20″ كجم لب جوافة غير صالح للاستهلاك الآدمي .

بمواجهة المتهم إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والتربح

> تم التحفظ علي المضبوطات

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين بتاريخ اليوم وجاري العرض علي النيابة العامة