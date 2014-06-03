ضبط عدد ” 8 ” قضايا مخدرات بسوهاج‎

تمكنت الاجهزة الامنية بمديرية امن سوهاج من ضبط عدد ” 8 ” قضايا مخدرات بيانها كالتالي :-

1- عدد “270″ قطعة لماده داكنة اللون يشتبه ان تكون لجوهر الافيون المخدر يزنوا حوالى 250 جرام ومبلغ

> مالى 650 جنيه وعدد “2″ سلاح ابيض وميزان وهاتف محمول حيازة المتهم / منصور عبد الحميد

> منصور سن 62 عامل ومقيم العيساويه – مركز المنشاه- بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2308 ادارى مركز المنشاه 2014م .

2- عدد “8″ قطعة لماده داكنة اللون يشتبه ان تكون لمخدر الحشيش يزنوا حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 2590 جنيه وعدد “2″ وهاتف محمول حيازة المتهم / عاطف احمد ابراهيم سن 51 عامل ومقيم قلفاو – مركز سوهاج والمسجل شقي خطر تحت رقم 1757 فئة ب مخدرات والسابق اتهامه في عدد 21 قضية ( سلاح – مخدرات

> ضرب – تبديد – نزاع على قطعة ارض ) بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 3080 ادارى مركز

> سوهاج لسنة 2014م .

3- عدد ” 22 ” لفافه ورقيه كبيرة الحجم بداخلها نبات عشبي اخضر جاف يشتبه ان يكون لنبات البانجو المخدر يزنوا حوالي 300 جرام ومبلغ مالى 465 جنيه وهاتف محمول حيازة المتهم / ثابت احمد ثابت سن 30 عامل ومقيم ونينه الغربية – مركز سوهاج – بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر عن ذلك المحضر رقم 3031 ادارى مركز سوهاج لسنة 2014م .

4 – لفافه ورقيه كبيرة الحجم بداخلها نبات عشبي اخضر جاف يشتبه ان يكون لنبات البانجو المخدر تزن حوالي 200 جرام حيازة المتهم / محمد إبراهيم على شحاته سن 28 عامل ومقيم الجزازره – مركز المراغه- بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2317 ادارى مركز المراغه لسنة 2014م .

5- عدد ” 76 ” قرص تامول المخدر حيازة المتهم / زكريا منير بولس فرج سن 28 عاطل ومقيم شارع عبد المنعم رياض – قسم اول سوهاج – والسابق اتهامه في عدد “7″ قضايا ( سرقة – مخدرات ) – بمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1911 ادارى قسم اول سوهاج لسنة 2014م .

6- عدد ” 30 ” قرص تامول المخدر وسلاح ابيض حيازة المتهم / خالد جمال عبد الناصر عبد القادر سن 35 عاطل ومقيم الحويتى – قسم اول سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح بقصد الدفاع – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1902 أدارى قسم اول سوهاج لسنة 2014م .

7- عدد ” 10 ” قرص تامول المخدر وعدد “6″ علب كنز بيره ستيلا حيازة المتهم / خالد حسنى فهيم سن 40 تاجر ومقيم بندر جرجا – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1192 ادارى قسم جرجا لسنة 2014م .

8- عدد ” 5 ” قرص مجهول المصدر يشتبه ان تكون اقراص مخدرة وسلاح ابيض حيازة المتهم / ممدوح سمير فتحى عبد الفتاح على سن 19 عامل ومقيم شارع احمد مكى – قسم اول سوهاج – وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى والسلاح بقصد الدفاع – تحرر عن ذلك المحضر رقم 1864 ادارى

> قسم ثان سوهاج لسنة 2014م