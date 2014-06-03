ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء الإمتحانات بسوهاج‎

تمكنت ضباط مركز ساقلتة بسوهاج من ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء تادية الامتحانات بمدرسة الثانوية التجارية بمدينة ساقلته .

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة ساقلته بقيام بعض الطلبة بالقيام باعمال شغب اثناء تادية الامتحانات حيث تم ضبط كلا من اسلام احمد خليفة واحمد علي البدري واحمد سليمان عبد البدري ومحمد محسن عطية واحمد عبد العال عارف وخالد رفعت خليفه ومفيد عادل عبد الحفيظ ومنير سمير فوزي وملاك عاطف حلمي طلاب بالصف الثاني الثانوي الصناعي واحمد عبد العزيز السيد ومحمود بكر فهمي ومحمود سلام احمد ومحمد محمد عبد العليم وحازم حسن محمد طلاب بالصف الثاني بذات المدرسة حيث قرر ادهم علي محمد رئيس لجنة الامتحانات قيام الطلاب المذكورين بالشغب بسبب معاكسة الفتيات .

وتم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتصرف .