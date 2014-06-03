أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء الإمتحانات بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء الإمتحانات بسوهاج‎ ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء الإمتحانات بسوهاج‎

القبض-على-أحد–الإخوان– ارشيفية

تمكنت ضباط مركز ساقلتة بسوهاج من ضبط 14 طالب قاموا باثارة الشغب اثناء تادية الامتحانات بمدرسة الثانوية التجارية بمدينة ساقلته .

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة ساقلته بقيام بعض الطلبة بالقيام باعمال شغب اثناء تادية الامتحانات حيث تم ضبط كلا من اسلام احمد خليفة واحمد علي البدري واحمد سليمان عبد البدري ومحمد محسن عطية واحمد عبد العال عارف وخالد رفعت خليفه ومفيد عادل عبد الحفيظ ومنير سمير فوزي وملاك عاطف حلمي طلاب بالصف الثاني الثانوي الصناعي واحمد عبد العزيز السيد ومحمود بكر فهمي ومحمود سلام احمد ومحمد محمد عبد العليم وحازم حسن محمد طلاب بالصف الثاني بذات المدرسة حيث قرر ادهم علي محمد رئيس لجنة الامتحانات قيام الطلاب المذكورين بالشغب بسبب معاكسة الفتيات .

وتم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابة للتصرف .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا