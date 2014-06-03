بالصور .. المحافظ يصرف مكافأة للاعبي كفر الشيخ لصعودهم دوري الترقي

قرر المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، صرف مبلغ 1000 جنيه لكل لاعب من الفريق الاول لكرة القدم بنادى كفر الشيخ الرياضى والجهاز الإداري بمناسبة صعود الفريق إلى مجموعات دوري الترقي للممتاز.

كما قرر المحافظ صرف شنطة ملاعب مجهزة بالزى الرياضي لكل لاعب بالفريق وذلك على نفقة المحافظة.

ووعد المحافظ اللاعبين بصرف مكافأة قدرها 5000 جنيه لكل لاعب فى حالة فوز الفريق فى باقي مباريات الترقى مكافأة ودفعة معنوية للاعبي الفريق وجهازه الفني لتحقيق حلم أبناء كفر الشيخ بصعود فريقهم الأول للدوري الممتاز.

وكان محافظ كفر الشيخ قد التقى مساء أمس الاثنين بلاعبي الفريق والجهاز الإداري بحضور المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام للمحافظة واللواء حسين الطاهر السكرتير المساعد ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ واشرف أبو حليمة رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة كفر الشيخ.