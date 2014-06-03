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بالصور .. حملة توعية لحزب المصريين الأحرار بمنظومة النظافة الجديدة

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بالصور .. حملة توعية لحزب المصريين الأحرار بمنظومة النظافة الجديدة بالصور .. حملة توعية لحزب المصريين الأحرار بمنظومة النظافة الجديدة

قام أعضاء حزب المصريين الأحرار بدسوق أمس بعمل زيارة ميدانية لحى أرض مفتاح لتعريف أهالي الحي بمنظومة النظافة الجديدة بالتعاون مع مجلس مدينة دسوق وقد لاقت استجابة كبيرة من الأهالي وقد ابدوا استعدادهم لتنفيذ هذه المنظومة كما تم تحديد ميعاد البدء الفعلي في هذه المنظومة.

وأكدوا أنهم سوف يتعاونوا مع الحزب ومجلس المدينة من أجل جعل مدينة دسوق مدينة نظيفة.

كما قرر الأعضاء بالقيام بمقابلة السيد رئيس مجلس المدينة لعرض أخر التطورات التي تم الاتفاق عليها مع أهالي الحي والاتفاق على كيفية طباعة البنرات والمنشورات الخاصة بتلك الحملة للبدء فيها بشكل أوسع وعملي والعمل على تطبيقها على نطاق واسع في كافة أحياء المدينة وذلك بالتعاون مع رجال النظافة بالمدينة .

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