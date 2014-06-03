تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في بنغازي اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الاثنين تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي فقط، واستمرارها في كافة مناطق ليبيا.

وقالت الوزارة إن امتحانات (الشهادة الثانوية) مستمرة في كافة مناطق ليبيا، ومؤجلة لليوم في بنغازي فقط، مضيفةً أنه سيتم استئناف هذه الامتحانات في مدينة بنغازي يوم الأربعاء المقبل حسب الجداول المعلنة من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة استمرار امتحانات بقية مناطق ومدن ليبيا بصورة اعتيادية وفق جداول امتحانات جميع التخصصات المحددة والمعلنة سابقاً من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

يذكر انه قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 75 آخرين اليوم ببنغازي جراء اشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وانصار الشريعة الأسلامية.

أ ش ا