أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في بنغازي اليوم الثلاثاء

Google+ Print
تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في بنغازي اليوم الثلاثاء تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية في بنغازي اليوم الثلاثاء

امتحانات – أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس الاثنين تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية اليوم  الثلاثاء في مدينة بنغازي فقط، واستمرارها في كافة مناطق ليبيا.

وقالت الوزارة إن امتحانات (الشهادة الثانوية) مستمرة في كافة مناطق ليبيا، ومؤجلة لليوم في بنغازي فقط، مضيفةً أنه سيتم استئناف هذه الامتحانات في مدينة بنغازي يوم الأربعاء المقبل حسب الجداول المعلنة من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

وأكدت الوزارة استمرار امتحانات بقية مناطق ومدن ليبيا بصورة اعتيادية وفق جداول امتحانات جميع التخصصات المحددة والمعلنة سابقاً من قبل إدارة الامتحانات بوزارة التربية والتعليم.

يذكر انه قتل 21 شخصا وأصيب أكثر من 75 آخرين اليوم ببنغازي جراء اشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وانصار الشريعة الأسلامية.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا