محمد بن نايف ‏يؤسس لمشاريع في كلية الملك فهد الأمنية

الرياض - متعب أبو ظهير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية مساء أمس (الاثنين)، تخريج دورة دبلوم العلوم الأمنية الثانية عشرة والدورة التأهيلية الثالثة والأربعين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض. ووضع سمو وزير الداخلية، الحجر الأساس لمجموعة من مشاريع الكلية، ودشن حملة صدقات شهداء الواجب، ثم شاهد العرض العسكري والتشكيلات العسكرية ونماذج المعامل والأجنحة العلمية للقضايا والعروض العسكرية المختلفة.