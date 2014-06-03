نائب الملك يتباحث مع رئيس الأركان الأميركي ورئيس البنك الدولي

جدة - واس

استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس معالي رئيس الأركان الأمريكي الفريق أول مارتن ديمبسي والوفد المرافق له، وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين، والأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق ركن محمد بن سحيم، ومعالي قائد القوات الجوية الفريق طيار ركن محمد الشعلان، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف الأستاذ فهد بن محمد العيسى، فيما حضره من الجانب الأمريكي السفير الأمريكي لدى المملكة جوزيف ويستفول ورئيس بعثة التدريب في القوات المسلحة اللواء هاروود والملحق العسكري الأمريكي بالمملكة العقيد عباس داهوك.

كما استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس معالي رئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور كيم جيم والوفد المرافق له، وأعرب رئيس البنك خلال اللقاء عن الشكر والتقدير للتعاون الوثيق والقائم بين المملكة ومجموعة البنك الدولي، وعلى المواقف الرائدة للمملكة في دعم عمل البنك الدولي، وأشار رئيس البنك إلى استراتيجية البنك الجديدة التي هدفها القضاء على الفقر بحلول عام 2030م في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه، ومعالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، ومعالي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، فيما حضره من البنك الدولي نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انفر اندرسون والمدير الإقليمي للبنك لدول الخليج العربي نادر محمد.