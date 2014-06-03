باحث إماراتي يحصل على الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز

حصل الباحث حمدان سيف علي عيسى الذباحي، على درجة الماجستير في القانون العام بتقدير امتياز من جامعة القاهرة عن رسالة بعنوان «إجراءات الدعوى الإدارية في القانون الإماراتي ـ دراسة مقارنة».

وتتمثل أهمية الدراسة في التعرف على إجراءات الدعوى الإدارية في الإمارات وغيرها من الدول العربية. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، وتكونت الدراسة من ثلاثة فصول، وقد توصل الباحث إلى عدة توصيات، أهمها مطالبة المشرع الإماراتي بإنشاء نظام إداري إماراتي مستقل، وإصدار تشريع قانون خاص بإجراءات الإدارية يعتمد أمام محاكم القضاء الإداري، ويسهل على المتقاضين اللجوء إليها وصولاً إلى قضاء إداري متخصص وفعال.

حضر المناقشة الملحق الثقافي لدولة الإمارات في القاهرة علي محمد الشميلي، ومدير إدارة المرور والدوريات بالفجيرة العقيد علي راشد اليماحي، ومدير معهد تدريب الشرطة بالفجيرة المقدم علي راشد بن نايع، ولفيف من الأهل والأصدقاء.