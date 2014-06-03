مركز تعليم الكبار في الشارقة يعاني من أعطال مكيفات الهواء

اشتكى دارسون بمركز المنصورة لتعليم الكبار في الشارقة من الاعطال المتكررة التي تصيب بعض المكيفات في الفصول ما يضاعف معاناتهم بسبب الحر، حيث يعاني الطلبة من فئة الكبار من حرارة الصيف في ظل وجود مكيفات قديمة، لم تعد تفي بالغرض المطلوب.

وأكد طالب في المركز أن طلبة المركز من فئة خاصة فهم من كبار السن الذين يعانون من امراض كالسكري والضغط، ومنهم ذوو احتياجات خاصة وموظفون يأتون من عملهم الى المركز، مطالبا بسرعة استبدال تلك المكيفات التي تعمل لكن دون جدوى والحر على اشده و لا يطاق بالنسبة للطلبة والهيئة التدريسية على حد سواء.

وقال عبد الجبار عبد الله آل علي رئيس وحدة الابنية والمرافق التعليمية في منطقة الشارقة التعليمية ان شركة الفطيم تعمل منذ يومين على صيانة الاجهزة الموجودة في المركز والتي تحتاج الى تبديل سيتم تغييرها على الفور, مؤكدا ان الاعطال في المكيفات اصبحت قليلة جدا خاصة وان وزارة التربية والتعليم قد خصصت رقما مجانيا للتبليغ عن اعطال المكيفات في المدارس، وذكر ان الابلاغ متاح للهيئات الادارية والتدريسية والطلبة واولياء الامور، حيث يتلقف العاملون الشكوى ويتم التعامل معها بشكل فوري، لافتا الى ان الرقم المجاني لأعطال المكيفات هو80051115، مؤكدا انهم يعملون ويتخذون الاجراءات بسرعة والكل يد واحدة في تقديم الخدمات وتأمين بيئة تعليمية وتربوية ملائمة .

وقال رئيس وحدة الابنية والمرافق التعليمية إن مشاكل المكيفات اصبحت محدودة للغاية ويتم التعامل معها بشكل عملي وسريع , خاصة في ظل وجود اعمال صيانة شاملة سنوية للمدارس ومراكز تعليم الكبار، داعيا المدارس الى اخطارهم عبر مركز الاتصال في حال وجود اي عطل وعدم الانتظار وقال نحن متواجدون من اجل الميدان.