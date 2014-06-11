الفنان الشاب سيد ممدوح من وراء الكواليس لأيام القصر

كتب :مصطفى كامل سيف الدين

يستعد الفنان سيد ممدوح لخوض تجربة تقديم البرامج وذلك من خلال برنامج (من وراء الكواليس)الذى يعرض على القنوات الفضائية من أعداد نور زايد وأخراج ريهام عبد المقصود ويقول ممدوح أن فكرة البرنامج سوف تكون جدبدة لم يتم تناولها من قبل ويتمنى ان تنال استحسن الجمهور وان تنجح تجربة تقديم البرامج هذا وقد بدأ بالفعل تصوير الحلقات ومن جانب اخر يستعد الفنان الشاب سيد ممدوح لتصوير الجزء الثانى من مسلسل سلسال الدم الذى عرض الجزء الاول منة على احدى القنوات الفضائية المسلسل تاليف الكاتب الكبير مجدى صابر واخراج الاستاذ مصطفى الشال وذلك بعد نجاح الجزء الاول وتحقيقة نجاحا كبيرا فى كل ارجاء الوطن العربى وعلى صعيد السينما يستكمل سيد ممدوح تصوير الفيلم الذى يراهن علية بشدة هذا العام وهو فيلم ايام القصر الذى يتناول الجانب الانسانى لحياة الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك فى أخر عشر سنوات من حكمة وحتى قيام ثورة 25 يناير ويقوم سيد ممدوح بتجسيد شخصية علاء مبارك الابن الاكبر لعائلة مبارك الفيلم بطولة مجموعه من الوجوة الجديدة أخراج اشرف صلاح تاليف محمد بسيونى أنتاج شركة بروميديا

شبكةعيونالإخبارية

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