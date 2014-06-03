البنكان الاسلامى والدولى يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون

وقع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي ورئيس مجموعة البنك الدولي الدكتور جيم يونغ كيم، بمقر البنك في جدة اتفاقية مع البنك الدولي لتعزيز مستوى التعاون الحالي بين البنكين كشريكين رئيسيين في مجال التنمية في مختلف المجالات.

واتفق رئيسا البنكين -خلال لقائهما اليوم – على وضع برنامج خاص لإعادة النظر في التعليم في الدول الأعضاء بالمؤسستين .

وذكر بيان للبنك أن الدكتور جيم يونج كيم أشاد بالإنجازات التي حققتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مختلف المجالات .

كما بحث الجانبان خلال اللقاء توسيع نطاق الدعم الموجه إلى الدول العربية، وخاصة الدول التي تمر بمرحلة انتقالية إضافة إلى كل من الصومال وفلسطين.

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