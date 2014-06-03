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رسميا .. دورتموند يضم هداف الدوري الإيطالي

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رسميا .. دورتموند يضم هداف الدوري الإيطالي رسميا .. دورتموند يضم هداف الدوري الإيطالي

أتم بروسيا دورتموند الألماني رسميا صفقة ضم سيرو إيموبيل مهاجم تورينو وهداف الدوري الإيطالي لخمس سنوات.

وأعلن دورتموند عبر موقعه الرسمي حصوله على توقيع إيموبيل لمدة خمس سنوات دون الإفصاح عن القيمة المالية للصفقة.

وتألق إيموبيل البالغ من العمر 24 عاما برفقة تورينو في الدوري الإيطالي ها الموسم ليحصد لقب الهداف بعدما سجل 22 هدفا في 33 مباراة.

ويسعى دورتموند لتعويض رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الي انتقل إلى بايرن ميونيخ بدءا من الموسم المقبل.

وانضم إيموبيل لقائمة منتخب إيطاليا التي ستخوض كأس العالم في البرازيل بعد أيام.

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