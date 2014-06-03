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الجزائر تستضيف ملتقى حول التهديدات العابرة للاوطان فى افريقيا

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الجزائر تستضيف ملتقى حول التهديدات العابرة للاوطان فى افريقيا الجزائر تستضيف ملتقى حول التهديدات العابرة للاوطان فى افريقيا

الجزائر

بدأ فى الجزائر أمس الاثنين ملتقى حول “التهديدات العابرة للأوطان فى منطقة شمال إفريقيا” بمشاركة حوالى 60 خبيرا وطنيا ودوليا .. وهو اللقاء الذى ينظمه المركز الأمريكى للدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط و جنوب آسيا بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية .

يشارك فى هذا الملتقى ـ الذى سيستمر حتى الخامس من يونيو ويعد الرابع من نوعه بعد لقاءات بانكوك وعمان وروما ـ خبراء جزائريون وأجانب من الولايات المتحدة وتونس والمغرب و ليبيا وموريتانيا ومصر.

وسيتم تنظيم الأعمال فى شكل مجموعات موضوعاتية ستعكف على دراسة عدة مواضيع تتمثل فى العوامل السياسية و الإقتصادية للتهديدات العابرة للأوطان خاصة فى شمال إفريقيا وانعكاسات الربيع العربى والتدخل العسكرى فى ليبيا و العوامل الإقتصادية و السياسية الأخرى للوضع الأمنى فى المنطقة … كما سيتم مناقشة دور الشبكات غير الشرعية و بعض الحركات ذات النزعة الراديكالية فى تدهور الوضع فى شمال إفريقيا.

و سيعكف المشاركون أيضا على دراسة دور التعاون الإقليمى والدولي فى الحفاظ على الحدود ومكافحة الشبكات غير الشرعية كما سيعكفون على تحليل الاوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية و الإجتماعية فى المنطقة.
> سيشارك فى هذا اللقاء مختصون جزائريون وكوادر من وزارتى الخارجية والدفاع الوطنى ومسؤولون سابقون على المستوى الرفيع.

يذكر أن المركز الأمريكى للدراسات الإستراتيجية للشرق الأوسط ومنطقة جنوب آسيا انشىء عام 2000 وهو تابع لوزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ويعد من بين المراكز الإقليمية الخمسة التابعة للوكالة الأمريكية للدفاع والتعاون الأمنى .

أ ش أ

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