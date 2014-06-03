عامر الصّباح يضم شجون الهاجري لقائمة نجومه والبداية "ذاكرة من ورق"

وقّعت الفنّانة الشّابة شجون الهاجري عقداً مع المنتج عامر الصباح "صباح بكتشرز"، لبطولة المسلسل الدرامي التلفزيوني الجديد "ذاكرة من ورق" تأليف السيناريست عادل الجابري، وإخراج سائد بشير الهواري، والذي سيعرض في رمضان 2015 .

وقالت مصادر لـ"سيدتي نت" أنّ انضمام شجون لأسرة مجموعة "صباح بكتشرز" يعدّ جولة جديدة فاز بها المنتج عامر الصّباح في حربه الخفيّة مع المنتج باسم عبد الأمير في ظل صراعهما المحموم على ضم أكبر عدد من نجوم السّاحة الفنّية، خصوصاً وانّهما من أكبر المنتجين في منطقة الخليج، ولاشك أنّ انضمام شجون للمسلسل هو مكسب كبير لعامر الصباح خصوصاً، وأنّها من نجوم الشباك، لاسيما في مسرح الطّفل، والتّي كانت مفتاح نجاح باسم عبد الأمير خلال الأعوام الأخيرة، عبر العديد من الأعمال التّي قدّمها في مسرح الطّفل بعيد الفطر .

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يفتح انضمام شجون لعامر الصّباح الباب أمام هجرة العديد من النّجوم الشّباب من مؤسسة باسم عبد الامير، أم يتدارك الأخير أمره؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

وفى تصريح خاصّ فور توقيع العقد عبّرت الفنّانة شجون عن سعادتها بهذا العقد الذي يمثّل بالنسبة لها رهان حقيقي مستقبلي، كما شدّدت على أهمية النصّ وقيمته الاجتماعية وعمق المضامين التّي يتصدّى لتقديمها، وهو ما شكّل بالنسبة لها هدفاً أساسياً .

وتابعت شجون: "أنّ التعاون مع المنتج الكبير عامر الصباح "صباح بكتشرز" ليس التّعاون الأول، فقد كان هناك الكثير من الأعمال السّابقة التّي يأتي فى مقدّمها مسلسل "زوارة خميس" أمام النّجمة القديرة سعاد عبدالله، والذي شكّل بالنسبة لي إحدى المحطات الأساسية فى تجربتي الفنّية".

وأضافت الممثلة: "العمل سيصوّر بين الكويت والعاصمة النمساوية فيينا فى شتاء العام المقبل بإذن الله، وكل ما أستطيع أنّ أقوله بأنّ مسلسل "ذاكرة من ورق" نص غنّي أحسست بمضامينه وعذابات الشّخصية التّي سأقدّمها وهي شخصية تشبهني كثيراً .

من جانبه أكّد المنتج عامر الصّباح على المكانة التّي تحتلها الفنّانة شجون الهاجري والتّي وصفها بأنّها إحدى الرّهانات المستقبلية للمرحلة المقبلة من تاريخ وصناعة الدراما التلفزيونية في الكويت، ودول مجلس التّعاون الخليجي لما تتمتع به من موهبة ونجومية طاغية بين الشباب على وجه الخصوص على حد قول الصّباح.

وقال الصّباح أيضاً: "منذ كتابة الحلقة الأولى لهذا العمل الاجتماعي الهام تم الإتّفاق مع الكاتب عادل الجابري والمخرج الفنّان سائد الهواري على أنّ تكون الشّخصية المحورية للفنانة الشابة شجون، وعلى هذا الأساس تمّ التّحاور معها منذ وقت طويل، وأبدت بدورها إعجابها وموافقتها على الفكرة، ومضامين العمل التّي تذهب بعيداَ في رصد عذابات شابة وجدت نفسها وحيدة فى خضم من التّحديات".

كما صرّح المخرج الأردني سائد بشير الهواري بأنّه يشعر بالسّعادة للتعاون مجدداً مع الفنّانة الرائعة شجون التّي وصفها بأنّها تملك رصيداً كبيراً من الأحاسيس التّي تعبّر عن الألم الإنساني حينما تقف أمام الكاميرا. وأشار بشير إلى أنّ التّحضيرات انطلقت لإنجاز هذا العمل الذي سيبدأ تصويره اعتباراً من منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في الكويت، كما ستصوّر المشاهد الخارجية فى مدينة فيينا خلال موسم تساقط الثلوج في كانون الثاني / يناير من العام 2015.

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