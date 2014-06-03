أشقاء النجوم يضعونهم في قفص الاتهام!

لم يعد الفعل الذي يقوم به الفنان هو فقط ما يُحاسب عليه، إذ بات فعل الإخوة والأشقاء موضوع محاسبة للفنان أيضاً.

فقد تسبب أشقاء النجوم في وجود أسمائهم على صفحات الحوادث، من دون أدنى ذنب لأولئك.



شقيق راندا البحيري

فمؤخّراً، تمّ القبض على أحمد، شقيق الممثلة المصرية راندا البحيري، بالرغم من تأكيد محاميه، المستشار ناصف فايز، أنّ التحريّات أثبتت براءة أحمد، موضحاً أنّ كلّ ما في الأمر مجرد إجراءات روتينيّة؛ وذلك على خلفية القبض عليه أثناء سيره في مسيرة للتيار الإسلامي، وهو يحمل شارتهم المحظورة قانوناً، وبحوزته كما قيل بعض الأسلحة. وفجأة، وجدت راندا نفسها حاضرة من دون أدنى ذنب لها في صفحات الحوادث. لكن راندا توعّدت كل من كتب خطأ في هذا الموضوع بألا تتركه، بعد الإفراج عن شقيقها.

شقيقة زينة

الفنانة زينة سبق لها أن تعرّضت لموقف مشابه، قبل اندلاع قضيّة إثبات نسب توأميها إلى الفنان أحمد عز، حيث تصدّرت زينة منذ عامين صفحات الحوادث، بعدما تمّ القبض على شقيقتها ياسمين بتهمة الاتجار بالكوكايين، إذ عُثر بحوزتها على 50 جراماً من الكوكايين وعلى 22 ألف جنيه مصريّ و650 دولاراً أمريكياً. لكنها في التحقيقات، قالت ياسمين إنها تتسلم المخدّر من خلال شخص يُقيم في الولايات المتحدة، وهو من كبار المهرّبين، ثمّ تقوم بتوزيعه على عملائها من الأوساط الراقية بأحياء مدينة نصر والمعادي. خلال هذه الأزمة لم تختفِ زينة، بل واجهت الصحافة، مؤكّدة براءة شقيقتها، في وقت حرصت على مؤازرتها في كلّ الجلسات من خلال الحضور شخصياً ومواجهة عدسات المصوّرين، إلى أن تمّ إخلاء شقيقتها.



قتل شقيق عزمي

وقبل القبض على الفنان أحمد عزمي، منذ أشهر، في قضية مخدرات، ثمّ إخلاء سبيله، كان قد تصدّر اسمه أيضاً عناوين صفحات الحوادث، بعد أن تمّ العثور على جثة شقيقة حمدي مقتولاً في شقته. وبعد التحريات، تمّ إثبات أن قاتله كان قد تقابل مع حمدي في السجن، حيث كان حمدي متّهماً في قضية سرقة بالإكراه. وقد تعرّف إليه القاتل، الذي كان محبوساً في قضيّة مخدرات. وبعد خروجهما أصبحا صديقين، وكانا يتبادلان الزيارات في منازل كلّ منهما. وذات مرة، قام حمدي شقيق أحمد عزمي بسرقة الهاتف المحمول، فذهب إليه في منزله للحصول على هاتفه، حيث حدثت مشادّة، تطوّرت إلى عراك وضرب حمدي بالسكين حتى سقط جثّة هامدة.

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