مي نور الشريف تفشل في الحفاظ على رشاقتها

فشلت الفنّانة الشّابة مي نور الشريف، كريمة الفنّان نور الشريف، في الحفاظ على رشاقة وزنها، بعد أنّ فقدت منه الكثير من الكيلوغرامات. ولكنها ظهرت مؤخراً في أحد الاحتفالات الفنّية، حيث بدت عليها زيادة كبيرة في الوزن، على عكس ما كانت عليه منذ أشهر قليلة.



ولقد عرفت مي بوزنها الزّائد في أولى إطلالاتها مع نور الشريف في مسلسل "الدالي". لكنّ والدها أقنعها بضرورة أنّ تخفّض وزنها. وبالفعل، نجحت وظهرت رشيقة في مسلسلها الثاني معه "الرحايا"، لتعود فتفاجئ جمهورها مؤخراً باكتسابها الوزن تدريجياً.

فهل تستسلم مي لزيادة الوزن؟ أم تراها تنقذ نفسها من العودة إلى وزنها الزائد؟

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