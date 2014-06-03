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الداخلية: ميونيخ 1860 يطلب ضم أحمد سمير

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الداخلية: ميونيخ 1860 يطلب ضم أحمد سمير الداخلية: ميونيخ 1860 يطلب ضم أحمد سمير

تقدم نادي ميونيخ 1860 الألماني بعرض لضم أحمد سمير لاعب الداخلية والمنتخب الأوليمبي في الموسم الجديد.

وأشار علاء عبد العال المدير الفني للداخلية إلى أن العرض جاء عبر أحمد يحيى وكيل أعمال اللاعب، وتبلغ قيمته 100 ألف يورو.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية أن ناديه لا يمانع احتراف اللاعب، وسبق أن وافق على خضوعه لمعايشة مع أحد الأندية الدنماركية.

ولكن المدير الفني للداخلية ألمح إلى أن العائق الذي ريما يجعل إدارة ناديه ترفض انتقال أحمد سمير إلى ميونيخ 1860، لضعف المقابل المادي، خاصة أن العرض للبيع نهائي وليس إعارة.

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