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رئيس الإسماعيلي: لابد من مراجعة قائمة المستغنى عنهم

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رئيس الإسماعيلي: لابد من مراجعة قائمة المستغنى عنهم رئيس الإسماعيلي: لابد من مراجعة قائمة المستغنى عنهم

أكد محمد أبو السعود رئيس النادى الإسماعيلى أن قائمة اللاعبين المرشحه للإستغناء عنها سوف يتم إعادة النظر فيها لإنها تضم لاعبين بالفعل يحتاجها الفريق.

وكانت مصادر داخل النادى والجهاز الفنى قد كشف لـFilGoal.com أسماء مرشحه للإستغناء عنها بعد نهاية الموسم من بينها جمال حسانين وكريم مسعد وأيمن المحمدى ومحمد حمص وعصام على و محمد عصام وعلي جلال والايفواري ميشاك و محمد شريف وغيرهم.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "الكثير من هؤلاء اللاعبين يحتاجهم الفريق فى الموسم القادم ومنهم كريم مسعد وجمال حسانين ظهيرى الجنب الأيسر".

وأوضح "هناك من يسعى للإستغناء عن البعض من اللاعبين من أجل السعي وراء التعاقد مع آخرين لايحتاجهم الفريق كما أن هناك لاعبين مرشحه للتعاقد لا تختلف كثيرا عمن يتم الإستغناء عنهم".

وأشار إلى إنه لن يوافق على رحيل لاعب يمكن الإستفاده منه بالإضافه إلى عدم ضم إلا اللاعبين القادرين على العطاء أفضل من المتواجدين داخل الفريق.

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