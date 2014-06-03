محلب يؤكد حرص الحكومة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن

اكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء حرص الحكومة على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصرى، والعمل على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال زيادة الانفاق الحكومى على قطاع الصحة طبقاً لدستور 2014 الذى يضمن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها المهندس محلب لمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر، يرافقه وزير الصحة فى إطار الجولات الميدانية التى يقوم بها للتأكد من تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمواطنين بشكل جيد، والوقوف على الوضع الحقيقى لمستوى الخدمات المقدمة.

وقد تفقد محلب خلال الزيارة اقسام المستشفى، واطمئن على انتظام عمل الاطباء وأطقم التمريض، وتوافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة، كما استمع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، ووجه بإجراء عملية جراحية على نفقة الدولة لأحد المرضى البسطاء المتواجدين بالمستشفى.

> أ ش أ