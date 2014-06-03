فوز الكاسح (3- 4) 3 ـ المقاطعون

لم تخلُ الانتخابات الأخيرة من مؤشرات مقلقة بعضها يتعلق بطريقة تعامل قطاع ليس بالقليل من النخبة والتيارات المؤيدة للرئيس القادم مع المعارضين سواء من ذهب منهم للانتخابات وصوت لحمدين صباحى (أهانه البعض وشتمه أثناء المنافسة واعتبروه بطلا بعد التأكد من خسارته) أو أغلبيتهم ممن قاطعوا أو أبطلوا أصواتهم.

والحقيقة أن فى مصر كتلة ليست بالهينة وسط الشباب يمكن وصفها بالكتلة الاحتجاجية الرافضة للمسار السياسى والمشير والدولة والجيش والشرطة والقضاء، وبعضها يعيش حالة تمرد جيلى تعرفها معظم مجتمعات العالم، وعبرت فى أغلبها عن موقفها بالمقاطعة أو الإبطال.

والحقيقة أن وجود القوى الاحتجاجية السلمية أمر طبيعى ولا يجب أن ينظر إلى من قرر أن يقاطع الانتخابات ويحرض زملاءه على المقاطعة على أنه خائن أو ناقص الوطنية مهما كان موقفنا من المقاطعة خاصة فى هذا التوقيت.

المقاطعون والرافضون والمحتجون فى أى مجتمع هم جزء أصيل من المشهد السياسى، صحيح أن معضلة البعض هى الخلط بين مهارات الاحتجاجى ومهارات عضو حملة رئاسية أو صاحب مشروع حزبى أو سياسى بديل، وهو ما اتضح فى حملة حمدين صباحى حين تعرض للضغط والمزايدة من قبل هؤلاء من أجل اتخاذ قرار بالانسحاب من الانتخابات وربما القضاء على مستقبله السياسى، ونسوا أنه بفضل خطوة صباحى الكبيرة بالترشح فى انتخابات الرئاسة المحسومة نتائجها حافظ على وجود مجال سياسى منفتح ولو بحده الأدنى من أجل الأجيال القادمة وليس بالضرورة من أجله هو شخصيًّا.

الخلط بين كادر سياسى مدخله هو بناء مشروع بديل وبين من امتهن العمل الاحتجاجى لسنوات حتى أصبح غير قادر على مغادرته كبير وواسع، ولكن فى نفس الوقت من الصعب أن ننظر إلى القوى الاحتجاجية المتمثلة فى الانتخابات الأخيرة فى كتلتى المقاطعين والمبطلين على أن دورها دائما بالسالب، فكثير من القوى الاحتجاجية كان صوت ضمير فى مجتمعه وليس فقط صوت إرهاب أو تحريض على العنف، فالقوى الثورية والشيوعية لم تحكم أوروبا الغربية، ولكنها دفعت النظم الرأسمالية لتبنى سياسات عدالة اجتماعية حقيقية تحت ضغطها، وحركات مناهضة العولمة فى نهايات القرن الماضى لعبت دورا مهما فى لفت النظر (وربما تعديل) كثير من جوانب العولمة السلبية، وحركة «احتلوا وول ستريت فى أمريكا» والاحتجاجات الشبابية فى تركيا وإيران والبرازيل، كلها لعبت أدوارا فى مجتمعاتها ولفتت الأنظار لعيوب كثيرة.

ولنا أن نتصور ماذا سيقول بعض السياسيين والإعلاميين فى مصر حول الاحتجاجات التى تشهدها البرازيل الآن ضد تنظيم كأس العالم رغم أنها بلد ديمقراطى وفيه حكومة اشتراكية منتخبة، لو حدث نفس الشىء فى مصر وشاءت الظروف ألا نحصل على «صفر المونديال» وتظاهر البعض ضد الحدث القومى الكبير: تنظيم كأس العالم، لكانوا بالتأكيد اعتبروا من الخونة والعملاء.

الصوت الاحتجاجى ظاهرة كونية، وفى مصر هى كتل موجودة فى الجامعات وفى أوساط الشباب، وزادت بعد ثورة 25 يناير، وعلينا أن نقدم سياسات للتعامل مع هذه القوى الاحتجاجية ليس على طريقة «تعالى يا ابنى اسمع الكلام» وخليك وطنى وانتخب وإلا ستدفع 500 جنيه، إنما بتقديم سياسات جديدة قادرة على تحويل جزء كبير من طاقة الاحتجاج (سيبقى جزء احتجاجى إلى ما لا نهاية) إلى طاقة بناء وتقديم بديل، وهذا لن يتم إلا إذا توقف البعض عن اعتبار الصوت الاحتجاجى خارجا عن الوطنية لأنه قاطع اقتراعا عاما، وكأنه يدفعه أن يحمل سلاحا أو يلقى حجرا أو يخرب منشأة.

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