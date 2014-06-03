من تونس إلى السيد الرئيس

زهقت، وزهق غيرى، ممن يعنيهم الأمر، من الكتابة عن أن التعليم الجيد، وحده، هو طريقنا الوحيد، إلى مستقبل آمن، وأن العكس صحيح بنسبة مائة فى المائة، ولكن من الواضح أن كلامى وكلام غيرى أيضاً، حول هذا الشأن تحديداً، كان فيما قبل 25 يناير 2011، يصب خارج الكأس، وكذلك فيما بعدها، إلى الآن.

وبما أننا، اليوم، نطرق باباً لعهد جديد، فالأمل أن يكون حظ التعليم فيه أفضل مما كان، وأن يكون الرئيس القادم على يقين من أن أفضل استثمار يمكن أن يعود إيجابياً على بلده، ويمكن أن يبقى له رصيداً، كرئيس، من بعده - إنما هو الاستثمار فى التعليم، والنظر إليه طول الوقت، باعتباره الملف الأولى بالرعاية المطلقة، دون غيره من الملفات.

ولما كنت قد حضرت مؤتمر وزراء التربية والتعليم العرب، فى تونس، وهو المؤتمر الذى غابت عنه مصر، بوزيريها، دون مبرر واضح، فإننى قد عدت من هناك، وقد تكثف شعورى بأن تعليمنا الذى تردى على مدى سنوات مضت، لم يعد قضية تخصنا وحدنا، ولكنه صار يخص غيرنا، ممن يحيطون بنا من أشقائنا العرب، بالدرجة نفسها!.. وقد يكون هذا هو الجديد فى الأمر!

كيف؟!.. حدث فى لقاء مسائى جمع بين الوزراء الحاضرين أن سأل المسؤول الإماراتى الكبير الذى حضر ممثلاً لبلاده، الدكتور عبدالله محارب، مدير عام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، التابعة للجامعة العربية، والتى رعت المؤتمر من مقرها هناك - عما دعا الوزيرين المصريين إلى الغياب، عن مؤتمر يضع رؤية لمستقبل التعليم الأساسى - أولاً - ثم عن مؤتمر نظل نحن، فى القاهرة، أحوج الناس إلى حضوره - ثانياً - وأحوج الناس كذلك إلى أن نأخذ بما انعقد من أجله، وبما انتهى إليه!

وأظن أن المسؤول لم يكن بأعلم من السائل، وأنه كان، ولايزال لا يفهم لماذا غابت مصر، فى وقت يدعوها فيه الجميع إلى الحضور بالمعنيين: الحضور المادى، ثم الحضور الأدبى والمعنوى معاً!

ومنذ شهرين، كان الدكتور محارب نفسه قد جاء إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ودعا من داخلها إلى مبادرة يتبناها العرب، مع مصر، من أجل الوصول بتعليمها إلى ما يجب أن يكون عليه.. وكان منطق الرجل، وهو يطلق دعوته، أو مبادرته أياً كان اسمها، منطقاً يدعو للإعجاب حقاً، لأنه يرى، ومعه الحق كله أن تعليمنا عندما كان جيداً، فى أزمنة مضت، فإنه كان يمد العرب بأساتذة ومهندسين، وموظفين، وغيرهم، على درجة لافتة من المهارة، وأنه لما تراجع، لم يعد إنتاجه يغرى إخواننا العرب، فذهبوا يطلبون الأساتذة والموظفين والمهندسين وغيرهم من دول أخرى، ولم يكن أحد يملك أن يلومهم فيما فعلوه.

الفائدة، إذن، مزدوجة، لنا، ثم لهم، كما أنهم صاروا، والحال كذلك، مهمومين بمستوى تعليمنا المتراجع، بمثل ما نحن مهمومون به بالضبط.. غير أن المهم أن نساعد أنفسنا، أولاً، ليساعدنا غيرنا ثانياً!

بقى أن أقول إن الدعوة التى أطلقها الرجل من كلية الاقتصاد بدت له فى حينها، وكأنها صرخة فى وادٍ!!.. وهو الشىء الذى أدهشه، بقدر ما أزعجه، إذ بدا الأمر له كأنه يكلم نفسه، ولكنه رغم ذلك لا يزال عنده أمل، فى أن يضع الرئيس الجديد يده من القاهرة، فى يده فى تونس، لإطلاق مبادرة عربية تكاد تكون جاهزة، وهى - إن تمت - سوف تنتشل تعليمنا مما صار إليه، ثم تنتشلنا نحن معه بالضرورة!