«الداخلية» تثمن جهود وتعاون الموردين في الارتقاء بالخدمات

نظمت الإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة في وزارة الداخلية، اللقاء السنوي مع الموردين لعام 2014 ومزودي خدماتها، وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة.

حرص

وأكد العميد سعيد سالم الحنكي، مدير عام المالية والخدمات المساندة، حرص وزارة الداخلية على تكريم الموردين المتميزين والتواصل مع مختلف فئات الشركاء والمتعاملين، لافتاً إلى أن المبادرة تجسّد مبدأ التواصل مع الموردين المتميزين؛ والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها ومعالجة أية مشاكل أو قصور في إطار القانون.

وأشاد بالمساهمة الفعالة للموردين في تحقيق أهداف وزارة الداخلية والارتقاء بمستوى الخدمات، مشيراً إلى جهود قسم «الدعم والتأهيل» في إدارة المشتريات والمستودعات في تطوير العلاقة بين الوزارة والموردين في إطار حشد الجهود والموارد؛ لتلبية احتياجاتهم وتعزيز الشراكة معهم بشكل دائم ومستمر، وشكر الموردين على حضورهم اللقاء وتواصلهم مع وزارة الداخلية.

حضر اللقاء العقيد عادل عبدالله النعيمي، مدير إدارة النقل والمشاغل، والعقيد الدكتور عبدالله أحمد بن جمعة، مدير إدارة المشتريات والمستودعات، ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط بالإدارة العامة للمالية والخدمات المساندة، وعدد من مسؤولي الشركات موردي السلع ومزودي الخدمات التي تتعامل معها وزارة الداخلية.

عرض

من جانبه قدم العقيد الدكتور عبدالله أحمد بن جمعة، خلال اللقاء، عرضاً موجزاً لمنهجية إدارة العلاقة مع الموردين، ونتائج تقييم الموردين لعام 2013، ونسبة رضاهم التي وصلت إلى 97% في العام الماضي، وسياسة الوزارة في التطبيقات الخضراء التي تقوم على تقديم المواد والخدمات بما يتواءم واستراتيجية الإمارات للتطبيقات الخضراء للحد من الأثر السلبي على البيئة.

واستعرض الرائد جمال الخاطري، من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالوزارة، نبذة عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية 2014- 2016، التي تجسد رؤيتها في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، ورسالتها التي تركز على العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة، وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مقابل القيم التي تتضمن العدالة والعمل بروح الفريق، وحسن التعامل والنزاهة والولاء والمسؤولية المجتمعية.