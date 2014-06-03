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الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ونقدم لها المساعدات

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الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ونقدم لها المساعدات الخارجية الأمريكية: سنتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة ونقدم لها المساعدات

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة وتواصل تقديم المساعدات لها، إلا أنها حذرت من أنها تراقبها عن كثب لضمان احترامها مبدأ اللاعنف.

ونقل راديو (سوا) الأمريكي الليلة عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي قولها إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “شكل حكومة تكنوقراط انتقالية لا تشمل عناصر مرتبطة بحماس”.

وأضافت “سنحكم على هذه من خلال أفعالها وبناء على ما نعرفه الآن، فإننا نعتزم العمل مع هذه الحكومة”.

وأكدت أن الولايات المتحدة “ستراقب عن كثب لضمان التزام (الحكومة) الفلسطينية الجديدة بمبادئ” اللاعنف والاعتراف بدولة إسرائيل.

وأكدت بساكي أن ملايين الدولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية ستستمر، وكشفت عن أن وزير الخارجية جون كيري تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق اليوم الاثنين.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على العودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن علقت في أبريل الماضي، أوضحت بساكي أن ذلك يعود إلى الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن “الأمر يعود في النهاية للاطراف .. لاتخاذ قرارات صعبة حول العودة إلى طاولة المفاوضات .. ولذلك سنرى، ونحن لسنا في وضع يمكن فيه أن نتنبأ فيه بشيء حاليا”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية قد أدت في وقت سابق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس بعد اتفاق صالحة مع حركة حماس.

وتتألف الحكومة من 17 وزيرا بينهم خمسة من قطاع غزة ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
> أ ش أ

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