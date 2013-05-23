"القابضة": إمدادات الغاز للأردن ثابتة عند 100 مليون قدم مكعب يومى

قال المهندس شريف سوسة رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" إن إمدادات الأردن من الغاز المصرى مستمرة، وفى معدلات ثبات منذ 4 أشهور، حيث تحصل الأردن حاليا على كميات محدودة من الغاز تصل إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يومى.

وقد نجحت حكومة الأردن فى إجبار الحكومة المصرية على انتظام ضخ الغاز لها، بكميات يومية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب غاز، بعد تهديدات الأردن بتسريح العمالة المصرية بالأردن، ورغم ما تعانيه المصانع المصرية من نقص حاد فى كميات الغاز الذاهبة إليها.

وتواجه مصر حاليا فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز، والاستهلاك تصل إلى نحو مليار قدم مكعب غاز، وهو ما دفع الحكومة للاتجاه نحو فتح باب الاستيراد أمام الشركات لشراء احتياجات محطات الكهرباء من الغاز حتى لا تحدث أزمة فى فصول الشتاء والتى ترتفع فيه استهلاك الكهرباء.

وكانت مصر قد انتظمت فى تصدير الغاز للأردن، عقب تهديداتها بتسريح العمالة المصرية، فى الوقت الذى تعانى فيه السوق المصرية نقصا شديدا فى كميات الغاز، كما أن الكميات التى يتم تصديرها للأردن تمثل 3 فى المائة من استهلاك محطات الكهرباء.

وكان مدير الغاز الطبيعى بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مروان البقاعين، قد قال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن بلاده لديها إستراتيجية، وخطط لمواجهة النمو المتوقع فى استهلاك الغاز الطبيعى، من خلال إيجاد حلول سريعة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعى.

وأكد البقاعين لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا استكمال خطط الحكومة الأردنية لاستيراد الغاز المسال، من خلال استكمال أعمال البنية التحتية لتنويع مصادر توفير الغاز الطبيعى لإيجاد أكثر من مصدر لاستيراد الغاز، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على المشتقات النفطية فى توليد الكهرباء حالة حدوث أى مشاكل فى توفير الغاز.