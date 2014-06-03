باسم يوسف.. فكرة بـ«شلن» وظاهرة بملايين الجنيهات

عُرف عن المصريين حبهم لـ«النكتة»، سياسية كانت أو اجتماعية، لقدرتهم المدهشة على اختصار أصعب المصائب والأزمات إلى 3 أو 4 جمل حوارية ساخرة قصيرة قد تُسقط من يسمعها أرضًا، إلى أن أصبح من سمة المصري أن يفتخر بأنه أحد أبناء هذا الشعب «ابن النكته»..

ومن الجملة القصيرة السابقة تطرق إلى باسم يوسف فكرة ظهوره على أحدث منصة عرض فيديوهات في القرن الواحد والعشرين، المتمثلة في موقع YouTube..

قد تكون فكرة بـ«شلن»، إلا أن أحدًا لم يفكر فيها، رغم أن الجيل الجديد المواكب للتكنولوجيا سبق واستخدم بالفعل المنصة نفسها قبل «باسم»، إلا أنه تعامل معها كموقع لرفع فيديوهات كوميدية طريفة تثير الضحكات.. و«بس»..

وهنا تكمن قوة «باسم» في الربط بين الأشياء التي اكتسبها بالتأكيد من انفتاحه على العالم الغربي الأسرع تطورًا واستخدامًا للتكنولوجيا..

ننتهي إلى حقيقة واحدة.. باسم يوسف أول مصري يستطيع الجمع بين الفكاهة والإعلام عبر منصة تكنولوجية حديثة بطريقة وخطة تجارية جيدة وصل من خلالها إلى مكانة لم يحلم بها..

وعبر ثلاثة أعوام انتقد باسم كل شيء ولم يترك، بداية من عمرو مصطفى، مرورًا بالإخوان وانتهاء بحمدين صباحي، حتى أصبح إعلاميًا له سعر يجعل أكثر القنوات الفضائية ثراء تفكر ألف مرة ومرة قبل التعاقد معه، بعد أن وصل سعره إلى ملايين الجنيهات.

اختلفت نهاية حلقات البرنامج خلال 3 سنوات على الشاشات المختلفة التي عرض عليها، فمع بدايته على YouTubeمع ثورة يناير، انتهت طلته على الموقع الأشهر عالميًا مع عرض قناة ON TVلتقديم البرنامج في استديو خاص، وقدم موسم واحد، لينتهي عقده مع القناة.. المزيد

«عميل لأمريكا وإسرائيل وبيقبض من الخارج».. اتهامات لاحقت «باسم» طوال فترة عمله في «البرنامج» على مدار 3 سنوات، سواء في عهد المجلس العسكري السابق أو حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أو مرحلة ما بعد ثورة 30 يونيو.. المزيد

ظلت البلاغات هي اللعنة التي تطارد «يوسف» منذ ظهوره، في عهد «الإخوان» تقدم أنصار مرسي ببلاغات ضده تتهمه بـ«ازدراء الإسلام ونشر الإلحاد وإهانة الرئيس»، وحتى «إهانة باكستان».. المزيد

نظر البعض إلى باسم يوسف باعتباره مناضلًا استطاع أن يعبر عن الشعب المصري بصورة مختلفة لم يستطع أحد الاقتراب منها من قبل، وقالوا إن «يوسف» اعتمد على «السخرية» كسلاح فعال في مواجهة تضليل الإعلام وبطش السلطة وعمل على الانتصار للثورة.. المزيد

بعد عزل محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو، اعتبر البعض أن دور «يوسف» انتهى بسقوط «الإخوان»، وأنه لن يعود مرة أخرى، لأن «يوسف» ستكون وجبته القادمة الإساءة والتطاول على الجيش والمؤسسة العسكرية.. المزيد

قال مصطفى بكري إن «علاقة باسم يوسف بطارق القزاز هي السبب في شهرة برنامجه»، مضيفا أن «تمويل الشركة ليس تمويلا فرديا ولكنه تمويل من الجماعة، وبرنامجه الأسبوعي هو برنامج أمريكي قطري الهدف منه إثارة الشغب ونشر الفتنة وهدم البلد».. المزيد

قال النشطاء في «تويتر» إن «البرنامج فكرة والفكرة لا تموت وياريت متوقفش البرنامج وترجع لليوتيوب هناك بدأنا وهناك سنكمل»، وأضافت نونا أن «باسم يوسف مش خسارة للمصريين، باسم خسارة لكل العرب، راح افتقدك و افتقد الضحكة اللي من القلب يا مبدع».. المزيد

رغم المتابعة المكثفة التي نالها برنامج باسم يوسف، إلا أن هناك حلقات حققت نجاحًا تجاريًا لا إعلاميًا، سواء على موقع YouTube الذي يقيس النجاح بعدد المشاهدات لكل فيديو، أو على شاشة التليفزيون الذي يقيس النجاح بعدد الإعلانات التجارية.. المزيد

بدأ «يوسف» من YouTube في عام الثورة المصرية 2011، بدأ انتشار اسم الرجل الذي يسجل فيديوهات تقرّع «الفلول» وتمجد الثورة وأهلها، اسم باسم يوسف، الطبيب صاحب المشوار الإعلامي الذي تجاوز 3 سنوات تقريبًا.. المزيد