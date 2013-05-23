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تصديرى لمواد البناء: 8.1 مليار جنيه صادراتنا لليبيا

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تصديرى لمواد البناء: 8.1 مليار جنيه صادراتنا لليبيا تصديرى لمواد البناء: 8.1 مليار جنيه صادراتنا لليبيا

أكد الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، على أهمية السوق الليبية للصادرات المصرية، حيث تعد ليبيا رابع أكبر سوق مستقبلة لصادراتنا حيث سجلت العام الماضى 8.1 مليار جنيه بزيادة بنسبة 219% عن عام 2011، كما بلغت قيمة صادراتنا لها فى الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى نحو 2.9 مليار جنيه لنستعيد بذلك مستويات التجارة بين البلدين لما قبل احداث الثورتين المصرية والليبية.

وقال فى بيان، له اليوم الخميس، إن المجلس التصديرى بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات نظما المشاركة المصرية بمعرض ليبيا بيلد 2013 للبناء والإنشاءات والذى تستضيفه المدينة الرياضية بطرابلس واختتم اعماله امس الخميس، حيث شاركت بالمعرض 31 شركة مصرية تعمل فى قطاعات الحديد والاسمنت والصناعات المعدنية والدهانات والسيراميك والرخام و المواسير ومواد العزل، لافتا إلى أن فوز الشركات المصرية بعشرات العقود والصفقات التصديرية للسوق الليبية بجانب صفقات لعدة دول أفريقية.

وأشار جمال الدين، إلى أن السفير محمد أبو بكر سفير بليبيا قال إن صناعة المعارض تعد أداة قوية لتنمية العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجارى بين مصر وأشقائها من الدول العربية مشيدا بتطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول العربية فى الفترة الأخيرة وبصفة خاصة ليبيا مما ساهم فى تحقيق طفرة ملحوظة بحجم الصادرات المصرية لتقفز صادراتنا للأسواق العربية من 25.5 مليار جنيه عام 2006 إلى 53.4 مليار جنيه عام 2012 بنسبة نمو 109%، كما ارتفعت الصادرات المصرية للدول العربية بنسبة 22% فى الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالى لتسجل 21 مليار جنيه.

كما أشاد السفير المصرى بجودة منتجات الشركات المصرية المشاركة فى المعرض، مؤكدا أن الصناعة المصرية وصلت لمستويات عالمية فى السنوات الأخيرة وهو ما يؤكده قدرتها على المنافسة والتواجد فى الأسواق العالمية والإقليمية.
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