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رمزي صالح يقترب من كسر رقم شوبير الدولي

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رمزي صالح يقترب من كسر رقم شوبير الدولي رمزي صالح يقترب من كسر رقم شوبير الدولي

حقق رمزي صالح حارس مرمى فلسطين ومصر المقاصة عدة أرقام قياسية له ولمنتخب بلاده الفائز ببطولة كأس التحدي، التي صعدت به لكأس أمم آسيا لأول مرة في التاريخ.

وأوضح الحارس الفلسطيني: "ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد، فزنا ببطولة وتأهلنا لكأس آسيا لأول مرة، وأعتقد أننا سنقفز من المركز 164 إلى 94 في تصنيف الفيفا المقبل".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "منتخب فلسطين بات العاشر على مستوى قارة آسيا، لذا أعتقد أن هذه البطولة خمس سنوات قادمة، إضافة أنني رفعت عدد مبارياتي الدولية إلى 92".

وقاطع أحمد شوبير مداخلة رمزي صالح على "سي بي سي2"، قائلاً: "تتبقى لك مباراة واحدة، وتكسر رقمي".

يُذكر أن رمزي صالح بدأ مشواره مع الكرة المصرية، باللعب للأهلي قادمًا من شباب الأمعري في صيف 2008، ورحل بعد موسم واحد إلى سموحة ثم المقاصة.

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