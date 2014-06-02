الحكم على مواطن كوري جنوبي في بيونج يانج بالأشغال الشاقة بتهمة التجسس

أصدرت المحكمة العليا في كوريا الشمالية حكما بالأشغال الشاقة ضد مواطن من كوريا الجنوبية بتهمة ممارسة التجسس وارتكاب أعمال عدائية.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية الليلة، أن المتهم – كيم جونج اوك – أفلت من حكم بالإعدام بسبب اعترافه بالجرائم المنسوبة إليها والتي تشمل التجسس وإنشاء كنيسة سرية وممارسة الدعاية المضادة ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

على صعيد متصل، رفض مسئولون في كوريا الجنوبية الحكم الصادر ضد كيم جونج، واتهموا كوريا الجنوبية بانتهاك الأعراف الدولية، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.