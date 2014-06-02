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مصرع 10 شخصا فى حادث سقوط حافلة تقل حجاجا هندوس في نهر بنيبال

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مصرع 10 شخصا فى حادث سقوط حافلة تقل حجاجا هندوس في نهر بنيبال مصرع 10 شخصا فى حادث سقوط حافلة تقل حجاجا هندوس في نهر بنيبال

نيبال

لقى اليوم عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر سقوط حافلة كانت تقل مجموعة من الحجاج الهندوس باحد الأنهار فى نيبال.

وذكرت (ايه بى سي نيوز) الاخبارية الامريكية أن الحافلة انحرفت اثناء سيرها على احد الطرق الجبلية ، مما ادى الى سقوطها بالنهر الواقع على بعد نحو 400 كيلومترا شرق كاتمندو عاصمة نيبال.
> وأضافت أن الحادث أدى ايضا الى اصابة 25 شخصا اخرين بجراح ، حيث نقلوا الى احدى المستشفيات القريبة للعلاج .

ولم تتوافر أية تقارير ـ حتى الآن ـ عن اسباب انحراف الحافلة عن مسارها ، فيما افادت بعض التقارير ان الحافلة كانت مكتظة بالركاب.

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