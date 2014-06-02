مصرع شخص وشقيقه وابنه غرقا أثناء استقلالهم مركب بأسيوط

لقى مصرع الطفل “أحمد س. أ” 9 سنوات ، ووالده “س. ا. “، وعمه “أحمد ع” 28 سنة ، متأثرين بإسفكسيا الغرق إثر سقوطهم في ترعة الإبراهيمية ، أثناء استقلالهم مركب ” معدية ” كانت تقلهم من قرية المعابدة الى مركز منفلوط لحضور حفل زفاف .

وتلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بأنه أثناء استقلال الطفل ووالده وعمه المعدية وتوجهما من مركز أبنوب إلى منفلوط لحضور حفل زفاف سقط الطفل منها ، فقفز والده للبحث عنه ، ولم يخرج ثم قفز عم الطفل ولم يخرج ،وانتقلت شرطة المسطحات المائية وعدد من الغواصة و سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ،وتم انتشال جثة الطفل وعمه وجار البحث عن جثة الأب.

وتم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي ، وجار تحرير محضر بالواقعة .